Jared Leto: "per il nuovo album dei Thirty Seconds To Mars mi sono ispirato dalla musica italiana degli anni '70 e '80"

Jared Leto, in questo periodo attivissimo nella promozione dei suoi nuovi film House Of Gucci e Morbius, in una recente intervista ha parlato anche della sua carriera musicale e del nuovo album dei Thirty Seconds To Mars attualmente in lavorazione.

Il rocker e attore Premio Oscar ha raccontato, durante un'intervista ad NME, di come la colonna sonora del film di Ridley Scott in cui interpreta Paolo Gucci, piena di grandi successi degli anni '70 e '80, sia stata di particolare ispirazione per il seguito di Ameria, l'ultimo album dei Thirty Seconds to Mars: "Ascoltare i successi italiani di quegli anni è stata una grande ispirazione. Molti di quei suoni saranno sicuramente nel nuovo album. Il mio primo strumento musicale è stato un Roland Juno 106, un sintetizzatore degli anni '80. Ho davvero amato quello strumento e quei suoni sono così nostalgici"

Per il leader della band quel tipo di suono è molto importante: "Le sonorità di quel decennio è come se fossero radicate nella nostra psiche, a volte è come se fossero in grado di comunicare direttamente con il nostro cuore. Ci riportano ai film con cui siamo cresciuti. Quindi mi piace tirare fuori materiale da quel genere di cose”.

Il nostro rock ambassador ha poi aggiunto di aver scritto circa 200 brani per il nuovo lavoro di studio: "Abbiamo davvero approfittato del lockdown, ci siamo messi sotto e abbiamo iniziato a scrivere”.