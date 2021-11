Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister di nuovo insieme nel video della nuova versione di Hellraiser. Guardalo QUI

In occasione del trentesimo anniversario dall'uscita dell'album No More Tears, pubblicato il 17 settembre 1991, il grande Ozzy Osbourne ha pubblicato nelle scorse settimane una nuova versione di Hellraiser, uno dei brani composti dal Principe delle Tenebre insieme al leader dei Motörhead per quello che forse è uno degli album più importanti della carriera solista del frontman dei Black Sabbath.

In questa nuova versione del brano Ozzy e il compianto Lemmy sono presenti entrambi nella linea vocale del brano che, nel 1991, venne pubblicato con la voce del Principe delle Tenebre nell'album No More Tears e, nel 1992, con la voce di Lemmy nell'album March ör Die dei Motörhead.

Oltre al brano è stato pubblicato anche un bellissimo videoclip animato in cui Ozzy e Lemmy tornano insieme in azione, fianco a fianco, in un mondo stereotipato a cartoni animati ma ricco di riferimenti e stili perfettamente affini all'attitudine dei due leggendari rockers.

Guarda il video nel player in alto a questa pagina.

No More Tears è il sesto album solista di Ozzy. Arrivò al numero sette in classifica americana e al numero 17 in Inghilterra (insieme a Blizzard of Oz del 1980 è il più venduto della sua carriera), lanciando il singolo Mama I’m Coming Home al numero due in classifica e fece vincere al Principe delle Tenebre un Grammy Award con I Don’t Want To Change the World, una delle quattro canzoni scritte per lui da Lemmy