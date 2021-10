E se i Mötley Crüe fossero degli agenti sotto copertura? In arrivo la graphic novel The Dirt: Declassified. Guarda il video

La "Rock Band più famosa del mondo" rivelerà la sua vera identità in The Dirt: Declassified, una nuova graphic novel realizzata in collaborazione con l'editore Z2 Comics. Il nuovo libro si baserà sulla biografia dei Mötley Crüe The Dirt uscita nel 2001 con i disegni di John K. Snyder III (Suicide Squad, Grendel), JM Beroy (Deadman, Star Trek), Armitano (Batman Eternal),l a copertina di Dan Panosian (Canary, Slots) e racconterà la storia di quattro spie internazionali sotto copertura con la missione di salvare il mondo.

"Suonare in arene piene di decine di migliaia di fan era solo una copertura per la nostra vera missione", ha dichiarato il bassista Nikki Sixx in una nota. "La realtà è che ci stavamo infiltrando [...] Abbiamo molto da dire ed è ora che la gente sappia".

Il responsabile di Z2 Comics Rantz Hoseley ha aggiunto: "I Motley Crue rimangono l'unico gruppo il cui spettacolo dal vivo negli anni '80 sembrava davvero pericoloso. Ora che so la verità sulla band, è ovvio il motivo. Siamo orgogliosi di aver guadagnato la fiducia per potervi raccontare i segreti che sono stati costretti a nascondere per decenni... Garantiamo che non sarete pronti per la follia e il caos in questa graphic novel"