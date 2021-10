Flea festeggia il suo compleanno esibendosi in un parcheggio di Los Angeles con John Frusciante. Guarda il video

Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, ha festeggiato il suo 59° compleanno sabato assieme ad alcuni suoi amici, tra cui John Frusciante esibendosi in un parcheggio di Los Angeles. Oltre a festeggiare il suo compleanno è stata l’occasione per celebrare il ventesimo anniversario dalla fondazione del Silverlake Conservatory of Music di Los Angeles, la scuola di musica no profit fondata dal bassista dei Red Hot Chili Peppers.

Durante il concerto, assieme a Flea e Frusciante, si sono alternati sul palco anche Cory Henry, John Norwood Fisher dei Fishbone e Kamasi Washington.

