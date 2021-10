In arrivo il Fart Pedal, "l'effetto "peto" per la pedaliera della chitarra. Guarda i video!

Internet è un posto meraviglioso e non si finisce mai di scoprire ciò che avremmo potuto credere impensabile.

Steve Gadlin, un chitarrista decisamente creativo, ha creato The Fart Pedal, che è esattamente quello che state immaginando: un pedale per chitarra che produce "peti".

L'inventore del "rivoluzionario" pedale ha avviato una raccolta fondi su Kickstarter per finanziare la produzione di 250 unità. Al momento, a quasi 20 giorni dalla scadenza e con un obiettivo di 30.000 dollari, Gadlin ne ha già raccolti oltre 48.000.

"I rumori delle scoregge generati da The Fart Pedal non sono la solita macchina delle scoregge", ha assicurato Gadlin sulla sua pagina Kickstarter, "ho lavorato per una società di sound design pluripremiata a Chicago per sviluppare rumori di scoreggia personalizzati, per i quali detengo la licenza esclusiva. Questi peti sono stati progettati specificamente per essere riprodotti in un amplificatore per chitarra e per eccezionali performance dal vivo o in studio".

Guarda le "performance" con brani di Guns N' Roses, Led Zeppelin e Nirvana realizzati con The Fart Pedal: