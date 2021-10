I Metallica hanno pubblicato Ride The Lightning registrata al Louder Than Life festival. Guarda il video

I Metallica hanno pubblicato un altro brano registrato dal vivo durante gli ultimi concerti che hanno visto il ritorno della band di James Hetfiled, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett sui palchi più prestigiosi (e attesi) d'America.

Questa volta è il turno di Ride The Lightning, title track del secondo album uscito nel 1984. La band ha pubblicato il brano registrato al Louder Than Life festival di Louisville lo scorso 24 settembre.

I Metallica hanno registrato anche altri due brani, "For Whom The Bell Tolls" e "No Leaf Clover", pubblicati in occasione del Global Citizen livestream, il maxi concerto online trasmesso sulle principali piattaforme di streaming online.