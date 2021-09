Sam Fender ha pubblicato il nuovo inedito Spit Of You: "parla del rapporto tra padri e figli". Ascoltalo qui e guarda il video

Sam Fender, il giovane e talentuoso cantautore inglese prossimo alla pubblicazione del suo secondo album Seventeen Going Under, ha pubblicato il nuovo inedito dal titolo Spit Of You.

Il brano, come raccontato dal rocker di North Shields, parla del rapporto tra padri e figli: "Spit Of You è una canzone sui giovani e i loro papà. Si basa sulla mia esperienza con il mio vecchio e su come entrambi lottiamo come ragazzi per comunicare il modo in cui ci sentiamo l'uno con l'altro, senza che diventi una situazione di stallo. Parla del fatto che "la mela non cade mai lontano dall'albero", man mano che mi avvicino ai vent'anni vedo così tanto di me stesso in lui, soprattutto quando si tratta di essere testardo".

Sam Fender ha poi aggiunto: "La seconda metà della canzone parla di quando lo osservai il giorno in cui morì mia nonna, mi resi conto di aver visto anche lui come un figlio, e di come quel momento mi ha ricordato che devo sfruttare al massimo il mio tempo con lui. Probabilmente è una dichiarazione d'amore nei suoi confronti".