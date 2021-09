Pubblicato il trailer ufficiale di The Matrix Resurrections, il quarto capitolo con Keanu Reeves

Dopo settimane di attesa, e diversi indizi arrivati sui social negli ultimi giorni, la Warner Bros Pictures ha pubblicato l'attesissimo primo trailer di The Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga diretto dalla regista Lana Wachowski (impegnata con la sorella alla regia anche nei precedenti tre film).

Il film, che vede nuovamente come protagonista il grandissimo Keanu Reeves nel ruolo di Neo, uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 1 gennaio 2022. Nella pellicola riprenderà il ruolo di Trinity l'attrice Carrie-Anne Moss.

Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto Reeves ad accettare di tornare in un ruolo così iconico? In una recente intervista l'attore ha affermato che solo una "storia così meravigliosa" e una sceneggiatura ben fatta sono state in grado di convincerlo a rientrare in questo progetto così ambizioso e rischioso portato avanti dalla Warner Bros: "Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura e una storia meravigliosa che mi ha subito colpito dentro". Nell'intervista, concessa al magazine Empire, Keanu Reeves ha poi elogiato la nuova collaborazione con la storica regista dei precedenti film: "Questa è l'unica ragione per farlo. Lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico.”