Sam Fender, pubblicato il nuovo inedito (punk) Howdon Aldi Death Queue. Ascoltalo qui e guarda il video

Sam Fender ha pubblicato a sorpresa un nuovo inedito, B-side dell'attuale singolo Seventeen Going Under. Si chiama Howdon Aldi Death Queue ed è un'energica canzone punk registrata in un unico take dal giovane cantautore britannico insieme alla sua band.

Il video del brano mostra Sam Fender e la sua band mente suonano nella corsia degli alcolici di un supermercato. Nel breve videoclip appare anche l'attore britannico Robson Green. “Abbiamo registrato questo brano punk della durata di circa due minuti in un unico take. Fondamentalmente si tratta di una sorta di scherzo che è andato troppo oltre, ma sono così felice che sia andata così", ha spiegato il cantautore.

Sam Fender pubblicherà l'attesissimo secondo album Seventeen Going Under il prossimo 8 Ottobre per Polydor Records. L'LP, registrato nel North Shields, è stato prodotto da Bramwell Bronte.

Quasi due anni dopo l’uscita di Hypersonic Missiles, l’album di debutto acclamato della critica e classificatosi alla numero uno in UK, Sam Fender è pronto a rimettersi in gioco. Seventeen Going Under è uno sguardo verso l’adolescenza vissuta da Sam, con tutte le sofferenze che la crescita porta con sé: racconta le relazioni difficili con amici e familiari e il desiderio di capire cosa succederà dopo. North Shields è lo sfondo di questi racconti molto personali, storie di una giovane vita che viaggia senza fiato da zero a sessanta, tirando sui freni e tornando indietro da dove ha iniziato. Le canzoni presenti nel disco sono la cronaca sia dei ricordi più cari e indimenticabili sia dei momenti difficili.

L’album è la storia della perdita dell’innocenza da parte di un giovane teenager che riesce comunque a trovare la forza per navigare ciecamente verso l’età adulta, con tutto ciò che ne comporta.

La prima canzone ad essere pubblicata è la title track, che condensa tutta questa narrazione in pochi minuti. Un vero ritorno esplosivo di Sam sulle scene. Seventeen Going Under è una canzone in cui le chitarre predominano, dove si alterna la lotta per la vita da disoccupato e le stupidaggini di un’età, diciassette anni appunto, in cui hai poco da temere e ti sembra di avere il mondo ai tuoi piedi.

Anche se Seventeen Going Under è un disco molto più personale rispetto a Hypersonic Missiles, lo spirito di osservazione tipico di Fender non è andato perduto. È un album coraggioso e celebrativo. Sam riesce a trasformare le proprie esperienze in arte, come solo i grandi cantautori sanno fare. Queste sono semplici ma bellissime canzoni che puntano direttamente al cuore.

Sam Fender: "Quest’album è la storia di una formazione. Riguarda la crescita. È una celebrazione della vita dopo le difficoltà vissute, una celebrazione della sopravvivenza.”

TRACKLIST: