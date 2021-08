Iggy Pop e i Måneskin hanno pubblicato la nuova versione di I Wanna Be Your Slave. Ascoltala qui

Dopo aver annunciato a sorpresa l'incredibile collaborazione con una delle più grandi leggende della musica rock, i Måneskin hanno pubblicato la loro versione del brano I Wanna Be Your Slave registrata insieme a Iggy Pop.

Il nostro Rock Ambassador ha reinterpretato con il suo inconfondibile stile il singolo tratto l'ultimo album del quartetto romano Teatro d'ira - Vol. I., discostandosi dalle sue recenti produzioni e utilizzando un modo di cantare che ricorda immediatamente i suoi più grandi successi degli anni '70.

Il coinvolgimento di Iggy Pop del nuovo brano, ispirato forse dal collegamento col grande classico dei The Stooges del 1969 "I Wanna Be Your Dog" dove il nostro Rock Ambassador era il leader, segna la prima collaborazione internazionale per la rock band italiana.

"È stato un onore lavorare con Iggy Pop", hanno dichiarato i Måneskin: "Sentirlo cantare 'I wanna be your slave', sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme"

Il brano uscirà anche in vinile 45 giri in edizione limitata contenente "I wanna be your slave" with Iggy Pop sul lato A e la traccia originale sul lato B.