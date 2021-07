Il ritorno in concerto dei Green Day! La scaletta e i video dell'Hella Mega Tour (con la cover di Rock And Roll All Nite dei KISS)

Il ritorno alla normalità, dopo questo anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia da covid-19, passa anche attraverso la musica e il rock! I Green Day hanno inaugurato il loro Hella Mega Tour, la tournée mondiale che porterà la band di Billie Joe Armstrong nei prossimi mese in tutto il mondo insieme a Weezer e Fall Out Boy.

Sabato scorso, 24 giugno, la band di Berkeley si è esibita al Globe Life Field di Dallas con un emozionante show pieno di grandi classici, medley e cover dei grandi protagonisti della storia del rock.

"Date un'occhiata attorno a voi. Questo è il contatto umano. Non possiamo più essere rinchiusi. Abbiamo bisogno di stare insieme" ha dichiarato il nostro Rock Ambassador a pochi minuti dall'inizio del concerto.

Sono trascorsi quasi 18 mesi dall'annuncio ufficiale del tour che avrebbe dovuto iniziare a Parigi lo scorso 13 giugno 2020, ma come la maggior dei concerti, è stato rinviato a causa della pandemia.

Introdotti un medley di grandi brani della storia del rock formato da Blitzkrieg Bop dei Ramones, I Love Rock 'n' Roll di Joan Jett e We Will Rock You dei Queen la band ha infiammato gli animi e i cuori dei presenti nell'arena iniziandolo show con una potentissima versione di American Idiot. Durante il concerto a Dallas la band ha anche omaggiato i KISS proponendo una potente (e veloce) versione di Rock And Roll All Nite, l'inno da stadio più famoso della band di Gene Simmons e Paul Stanley. I due membri fondatori dei KISS hanno poi apprezzato e condiviso la performance dei Green Day sui loro profili social ufficiali:

Guarda i video del primo concerto dell'Hella Mega Tour dei Green Day:

SCALETTA:

Green Day, 'Hella Mega' Tour Set List, July 24, 2021, Dallas

1. “American Idiot”

2. “Holiday”

3. “Know Your Enemy”

4. “Pollyanna”

5. “Boulevard of Broken Dreams”

6. “Longview”

7. “Welcome to Paradise”

8. “Hitchin’ a Ride”

9. “Rock and Roll All Nite” (Kiss cover)

10. “Brain Stew”

11. “St. Jimmy”

12. “When I Come Around”

13. “21 Guns”

14. “Minority”

15. “Knowledge”

16. “Basket Case”

17. “She”

18. “Wake Me Up When September Ends”

19. “Still Breathing”

20. “Jesus of Suburbia”

21. “Good Riddance (Time of Your Life)