George Harrison: pubblicato Cosmic Empire, un inedito in occasione dell'uscita dell'edizione per il 50° di All Things Must Pass

In occasione dell'imminente uscita dell'edizione per il 50° anniversario del triplo album del 1970 di George Harrison All Things Must Pass, è stato pubblicato del materiale inedito del grande chitarrista che sarà incluso nella nuova versione dell'album.

Il primo inedito si chiama Cosmic Empire, ed è una demo che Harrison registrò il secondo giorno di sessioni per l'album. Per il brano, in occasione della diffusione in streaming, è stato realizzato anche un bellissimo video con testi animati arricchiti dai classici elementi grafici che compongono l'atmosfera immaginifica attorno alle composizioni di Harrison come girasoli, pavoni, funghi , galassie e altri oggetti stravaganti.

La canzone è una delle 30 demo presenti nell'edizione ampliata dell'album, incluse 26 tracce mai pubblicate ufficialmente prima, mentre la ristampa sarà disponibile in otto diverse versioni.