Pink Floyd, pubblicato in rete il bootleg del concerto integrale a Los Angeles del 1975 (dall'elevatissima qualità). Ascoltalo QUI

È stato pubblicato in rete un vero e proprio reperto storico che documenta, con un'elevatissima qualità per l'epoca, la grandezza delle esibizioni dei Pink Floyd dal vivo negli anni '70.

Si tratta del concerto integrale del 26 aprile 1975 alla Sports Arena di Los Angeles (mancavano pochi mesi all'uscita di Wish You Were Here) della band di David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason. Una registrazione che ci permette di chiudere gli occhi e fare un vero e proprio viaggio nel tempo, dettagliato ed emozionante, grazie alla lungimiranza e alla professionalità di un uomo che con la sua passione è riuscito a regalare agli appassionati di rock decine di registrazioni irripetibili. Si chiamava Mike Millard, era soprannominato The Mic, e la sua "strategia" di registrazione era tanto geniale quanto ai limiti della legalità. Quest'uomo, morto tragicamente suicida nel 1994, era solito recarsi ai concerti con una finta sedia a rotelle (per poter raggiungere la prima fila di ogni concerto) armato di un innovativo registratore Nakamichi 550, uno dei migliori dell'epoca.

Si pensava che la registrazione fosse andata perduta, infatti fino a pochi mesi fa le uniche tracce rese note erano “Have a Cigar” e “Shine on You Crazy Diamond”. Questo incredibile documento ci permette di ascoltare nella loro prima versione alcuni dei brani più belli e indimenticabili del gruppo inglese, comprendendo una scaletta da "sogno", con tanto di anticipazione di Sheep e Dogs (nei loro titoli originali Raving And Drooling e You've Got to Be Crazy) che sarebbero stati pubblicati su un album solo nel 1977 all'interno di Animals.

La descrizione ufficiale del bootleg:

Questa è la migliore registrazione audio del concerto dei Pink Floyd alla Sports Arena di L.A. del 1975. L'audio è stato rimasterizzato! Una grande qualità del suono (quasi come una release ufficiale), un famoso concerto, splendide versioni delle canzoni. 17.000 persone tra il pubblico. Sold out ad ogni serata dei concerti della band a Los Angeles del 75 e più di 500 persone arrestate per aver fumato erba in 5 notti. Un'esperienza di ascolto altamente raccomandata e completamente gratis. Godetevela!

TRACKLIST:

01-Raving And Drooling (Sheep)

02-You've Got to Be Crazy (Dogs)

03-Shine On You Crazy Diamond (1-5)

04-Have a Cigar

05-Shine On You Crazy Diamond (6-9)

06-Speak To Me

07-Breathe

08-On The Run

09-Time

10-Breathe (Reprise)

11-The Great Gig In The Sky

12-Money

13-Us And Them

14-Any Colour You Like

15-Brain Damage

16-Eclipse

17-Echoes