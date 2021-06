Serj Tankian ha pubblicato Disarming Time, la suite per pianoforte composta durante il lockdown. Guarda il video

Il grande frontman dei System Of A Down Serj Tankian ha pubblicato Disarming Time - A Modern Piano Concerto, il suo concerto per pianoforte composto durante il lockdown.

Una suite di 24 minuti, interamente strumentale, ideata e concepita da molte idee del passato interamente durante il tempo sospeso vissuto nel duro isolamento che il mondo ha vissuto nei momenti più difficili dello scorso anno causati dalla pandemia da covid-19. La suite rappresenta la prima composizione inedita che sarà contenuta nel nuovo progetto della vice dei System Of A Down chiamato "Cool Gardens Poetry Suite". L'EP conterrà quattro brani tra cui alcuni passi tratti dall'ultimo libro di poesie scritto da Tankian e chiamato "Cool Gardens".

All’inizio del 2021, durante un’intervista, Tankian aveva già parlato della pubblicazione di Disarming Time - A Modern Piano Concerto, focalizzandosi sul suo processo creativo e raccontando le atmosfere che lo hanno ispirato: “Creativamente, ho sempre avuto questo tipo di atmosfera dadaista, un tipo di atmosfera alla Zappa, in cui anche il concerto moderno per pianoforte di 24 minuti funziona, fondamentalmente, grazie a diversi pezzi di musica che si sposano tra loro, che non avevano una relazione preesistente. Lo trovo davvero interessante sotto ogni aspetto. […] È interessante creare relazioni da cose che normalmente non sono correlate".

Riguardo alla suite appena pubblicata, e alla sua lunghezza, Serj Tankian ha così raccontato la scintilla che gli ha fatto venire in mente una composizione tanto insolita quanto affascinante: "Una notte ero seduto a letto e guardavo tra gli appunti vocali memorizzati sul mio iPhone e mi sono reso conto di avere questo enorme tesoro di brevi, idee musicali speciali e mai sviluppate. In quel momento il pensiero di creare un pezzo epico utilizzandoli tutti mi ha fatto sorridere. Quindi ho deciso di registrarli tutti e ho iniziato ad arrangiare le parti per i vari strumenti creando questa esperienza musicale incredibilmente unica. Voglio dire, chi cazzo ascolta 24 minuti di musica come un pezzo unico oggi?"