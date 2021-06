Il chitarrista che suona integralmente Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses con i piedi! Guarda il video

Quando la forza di volontà e la passione possono aiutare chiunque a raggiungere i propri obiettivi. Johnatha Bastos, un giovane ragazzo brasiliano, si sta rapidamente facendo conoscere suoi social media grazie al suo incredibile e virtuoso modo di suonare la chitarra. Johnatha infatti non ha le braccia e ha imparato a suonare la chitarra in maniera incredibile con i piedi.

Sulla sua pagina YouTube, Bastos spiega di essere di fede cristiana e il suo obiettivo è quello di dimostrare ciò che può essere realizzato da chiunque "ami la vita, ami Dio e ami gli altri". Il suo vuole essere un messaggio di ispirazione e una dimostrazione di volontà per tutti coloro che hanno un obiettivo da raggiungere, nonostante le difficoltà.

In uno dei suoi ultimi video pubblicati in rete Johnatha ha realizzato un'incredibile versione di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses utilizzando solo i suoi piedi. provate a chiudere per un attimo gli occhi per capire quanto la sua determinazione sia stata in grado di fargli raggiungere risultati incredibili, regalandoci una versione tanto bella quanto potente (e precisa) del grande classico della band di Axl Rose e Slash del 1987.

Guarda il video con la versione di Sweet Child O' Mine realizzata da Johnatha Bastos con i piedi