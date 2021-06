Soundgarden, Matt Cameron e Kim Thayil tornano a suonare insieme nel nuovo video dei The Pretty Reckless

Kim Thayil e Matt Cameron dei Soundgarden sono tornati a suonare insieme all'interno del nuovo singolo dei The Pretty Reckless Only Love Can Save Me Now.

I Pretty Reckless sono stati la band di apertura dell'ultimo tour dei Soundgarden nel 2017 e la cantante Taylor Momsen ha sempre indicato la band di Seattle comeuna delle sue più grandi ispirazioni. La frontwoman ha contattato Thayil e Cameron per suonare all'interno del brano: "È difficile descrivere l'atmosfera che circonda Only Love Can Save Me Now", ha dichiarato Taylor Momsen, "La canzone è nata da una tragedia e portata in vita da due dei miei musicisti preferiti di tutti i tempi: Matt Cameron e Kim Thayil. Ascoltarli suonare è semplicemente surreale. Questa canzone rappresenta il momento peggiore della mia vita, eppure è uno dei successi di cui vado più orgogliosa. Significa che c'è speranza, che la vita deve andare avanti e, cosa più importante, è degna di essere vissuta".

"È stato molto divertente passare del tempo in studio con Taylor, Ben e Matt avendo l'opportunità di dare il mio contributo a questa canzone di The Pretty Reckless", ha dichiarato il chitarrista Kim Thayil. "Only Love Can Save Me Now contiene elementi chiave del classico suono dei Soundgarden e il riff sarebbe probabilmente starebbe benissimo all'interno di una delle canzoni dell'album Louder Than Love. Ben ha scritto grandi parti di chitarra per questo brano. Danno una grande solidità alla struttura della canzone e consentono all'intera canzone di aprirsi con la voce potente e inquietante di Taylor. Ringrazio tanto i The Pretty Reckless per aver invitato me e Matt a suonare in questo brano!"