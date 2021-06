Quella volta che i Van Halen suonarono al Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda in diretta TV

Internet è un posto meraviglioso, ma gli anni '80 forse lo sono stati ancora di più.

Da qualche giorno è comparso in rete un rarissimo filmato del 1982 in cui i Van Halen, con alla voce David Lee Roth, suonano So This Is Love in playback ai piedi di un brontosauro di vetroresina nel Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona.

Un insieme di elementi difficilmente coniugabili tra loro ma che uno speciale collegamento della RAI di quegli anni riuscì a mettere in piedi regalandoci uno scorcio incredibile di un decennio tanto prolifico quanto assurdo per la concezione nostrana di "rock".

Per il singolo So This Is Love la band non registrò mai un videoclip promozionale anche se raggiunse la posizione numero 20 negli Stati Uniti.

In questo assurdo video, ripescato da Kosmo VanHalenItalia, la band esegue il brano tra le zampe del grande brontosauro e, per rendere ancora più "storica" la performance, sono state aggiunte immagini di altre statue in vetroresina tra cui un triceratopo, un T-Rex e un peloso Mammut.

Il Parco della Preistoria si trova a Rivolta d'Adda e ancora oggi, a più di quarant'anni di distanza, rimane uno dei parchi a tema preferiti dai bambini e dalle giovani famiglie.