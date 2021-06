Tenacious D: Kyle Gass pubblica "Vaccinated", la sua versione di I Wanna be Sedated con Jack Black, Amy Lee e Steve Lukather

Kyle Gass dei Tenacious D ha pubblicato Vaccinated, la sua personalissima reinterpretazione di I Wanna Be Sedated dei Ramones, cambiando il testo ed esorcizzando l'emozione di tutti coloro che si apprestano ad affrontare la vaccinazione anti-covid. Una simpaticissima trovata che sicuramente aiuterà a sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione per sconfiggere il coronavirus che da un anno e mezzo sta tenendo il mondo in ostaggio. Per l'occasione il chitarrista ha chiamato tantissimi amici che hanno contribuito, con brevi filmati, alla realizzazione del videoclip che accompagna il brano. Tra di loro compaiono Amy Lee degli Evanescence, Steve Lukather dei Toto, ovviamente Jack Black oltre a John C. Reilly, i Danko Jones e Ben Wells dei Black Stone Cherry.

Il video, che dura poco più di un minuto, racconta l'attesa e l'emozione provate dal chitarrista prima di sottoporsi alla vaccinazione anti-covid: "Venti, venti, ventiquattr'ore da adesso/io sarò vaccinato. Ho aspettato così tanto che ho scritto questa canzone/io sarò vaccinato"

Riguardo alla sua decisione di trasformare "I Wanna Be Sedated" in un inno dedicato alla vaccinazione, il chitarrista dei Tenacious D ha aggiunto: "Vaccinare il mondo è una sfida difficile ma necessaria per questi tempi. Ecco perché ho scritto questo importante inno per tutta l'umanità . Per favore, divertitevi a farvi vaccinare. Vi prego"



Cast in ordine di apparizione:

John C. Riley

Kyle Gass

The Protomen

Steve Lukather

Danko Jones

Ben Wells

Kevin e Eli Weisman

Dan Finnerty

Kirk Ward

J.R. Reed

Cynthia Ettinger

Amy Lee e suo figlio Jack

Kathy Najimy

Kelly Loomis

Jack Black

Samantha Bee

Wanni Yu e la sua famiglia