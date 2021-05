Nirvana, quella volta che Kurt Cobain e Dave Grohl (al basso) suonarono in un bar in Scozia per beneficenza. Ascolta l'audio

Il primo dicembre 1991 i Nirvana suonarono per la prima volta in Scozia. La band di Kurt Cobain si esibì per un'incredibile sold out ai Calton Studios di Edimburgo. Dopo quel concerto una piccola band della città chiamata The Joyriders chiese alla band di Seattle di sostenerli attraverso una piccola performance acustica di beneficenza in favore dell'ospedale pediatrico della città la domenica successiva. Kurt Cobain e Dave Grohl non ci pensarono un secondo in più e accettarono subito l'invito.

Le voci sulla presenza della band quella sera all'interno del locale si sparsero per tutta la città e la sera del concerto una grande folla si radunò all'interno del Southern Bar. Ma l'effettiva conferma che la band sarebbe stata presente quella sera tardò ad arrivare e molti fan accorsi al pub decisero di tornare a casa (un po' troppo presto). I fortunati trenta che restarono nel locale ebbero la fortuna di assistere ad uno show totalmente inedito dei Nirvana: Kurt Cobain alla chitarra e Dave Grohl al basso.

I due allestirono il palco in pochi minuti un piccolo angolo del locale e si fecero presentare con il nome di Teen Spirit.