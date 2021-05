I The Struts hanno pubblicato la loro versione di We Will Rock You dei Queen. Ascoltala qui

I The Struts hanno pubblicato la loro versione di We Will Rock You, forse il più grande inno dai stadio mai scritto nella storia del rock e dato alle stampe dai Queen nel 1977 all'interno dell'album News Of The World. Una versione in puro "stile The Struts", melodica e che strizza come non mai l'occhio al glam anni '70.

Il frontman Luke Spiller già qualche tempo fa aveva raccontato del suo grande amore e dell'infinita stima per la band di Freddie Mercury all'interno di un'intervista rilasciata per il magazine Classic Rock: "Ero un ragazzino quando ho scoperto i Queen. Sono cresciuto come parte della generazione che guardava i canali musicali in TV e passavo molto tempo dopo la scuola e nei fine settimana passando da un canale all'altro. È lì che mi sono imbattuto nei Queen. Mi hanno immediatamente colpito al cuore al punto che mi sono fiondato in un negozio di dischi a Bristol dove avevano un sacco di fantastici album in vinile, cassette e CD, lì mi sono messo a cercare i loro dischi. Ho deciso di partire dall'inizio, quindi ho comprato Queen I e II e poi è finita lì... Mi hanno fatto scoprire un mondo musicale con cui sentivo una vera connessione, tutti gli altri ascoltavano indie rock come The Killers, Razorlight e i Libertines. Ma io pensavo che questo fosse il mio mondo".