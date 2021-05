Aprirà in Belgio la "Good Beer Spa", il centro benessere interamente dedicato alla BIRRA. Tutti i dettagli

Aprirà le sue porte alla fine di maggio a Bruxelles "Good Beer Spa", il centro benessere interamente dedicato agli amanti della birra. Sembra un sogno eppure questo incredibile posto, in cui sarà possibile fare il bagno in una jacuzzi piena di birra in cui sarà possibile berla direttamente da una spina sul bordo della vasca, approfittare di massaggi a base di luppolo, malto e orzo e degustare senza sosta alcune delle migliori bionde belga. I benefici della birra sono moltissimi ma i dermatologi avvertono che per un reale beneficio è assolutamente consigliato attenersi alle giuste dosi di ingredienti.

La promessa del centro "Good Beer Spa":

"Vi aspettiamo per rilassante bagno nelle nostre originali jacuzzi, da soli, con vostro partner o i vostri amici.

Un bagno a base di birra è un'esperienza salutare! Dopotutto è ricca di enzimi attivi e vitamine, soprattutto di vitamina B. Ammorbidisce la pelle e dona ai capelli una lucentezza extra. Inoltre, un bagno alla birra rinfresca il corpo e la mente, migliora la circolazione e rimuove le tossine.

Tutti questi benefici sono stati sottolineati anche da importanti articoli scientifici come riportato nel Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: "la birra ha diversi effetti antibatterici, antinfiammatori, antiossidanti, anti-angiogenici, anti-melanogeni, anti-osteoporotici e anti-cancerogeni". Insomma, solo effetti positivi".