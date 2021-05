Noel Gallagher ha pubblicato il video del singolo We’re On Our Way Now con protagonista l'attore Matt Smith

Noel Gallagher ha pubblicato il video ufficiale del suo ultimo singolo "We're On Our Way Now", con protagonista l'attore Matt Smith (Doctor Who, The Crown) e l'attrice e modella Gala Gordon.

Ispirato vagamente al cinema della Nouvelle Vague francese della metà del secolo scorso, il videoclip racconta con immagini e suoni la storia di una coppia di innamorati. All'interno del video anche lo stesso Noel ha partecipato con un piccolo e breve cameo.

Lo stesso Gallagher ha descritto il significato del brano, tanto malinconico quanto riflessivo nelle intenzioni e nelle sensazioni: "È una canzone che racconta il fatto di non poter dire addio e sulla frustrazione provata riguardo alle cose non dette".

Il primo greatest hits dell'ex Oasis, Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021) in uscita il prossimo 11 giugno, conterrà i più grandi successi pubblicati dagli High Flying Birds nel corso degli ultimi 10 anni, oltre a 2 inediti.