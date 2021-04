L'intimità della vita a casa di John Lennon e Yoko Ono nel nuovo video in altissima definizione di Isolation. Guardalo qui

È stato pubblicato un nuovo video dedicato al brano Isolation, il classico contenuto nell'album John Lennon/Plastc Ono Band del 1970. In questo nuovo videoclip, rimasterizzato e proposto in altissima definizione 5K, viene mostrata la casa di John Lennon e Yoko Ono, piena dei loro affetti personali e dei loro oggetti quotidiani. Scorci di vita vissuta da una delle coppie più importanti nella storia del rock e non solo.

Il video, diretto dagli stessi Jon e Yoko, è estratto dal preziosissimo cofanetto 'Ultimate Collection' contenente la ristampa dell'album solista di debutto dell'ex Beatle. La clip è stata registrata al primo piano della casa di John e Yoko a Tittenhurst Park nel Berkshire il 16 luglio 1971.

Il video è pieno di riferimenti alla loro vita insieme, alla loro musica, alle loro culture così diverse eppure così complementari, oltre ai messaggi di unione e pace disseminati praticamente in ogni oggetto sparso per la loro bellissima casa.

Trova tutti i riferimenti e guarda il video nel player in alto a questa pagina.

John Lennon / Plastic Ono Band - The Ultimate Collection uscirà il prossimo 23 aprile e conterrà otto dischi, comprensivi di registrazioni di prove, outtakes, jam e conversazioni in studio, il tutto rimasterizzato e rimixato.