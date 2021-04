Genesis, restaurato in 4K lo storico concerto al Bataclan di Parigi del 1973. Guardalo qui

È stato pubblicato su YouTube il concerto dei Genesis del 1973 andato in scena sullo storico palco del teatro Bataclan di Parigi. Il filmato integrale è stato restaurato per la prima volta in 4K, nelle immagini e nel suono, dal sito The Genesis Museum.

Lo show è stato registrato il 10 gennaio 1973 originariamente su pellicola a 16 mm. Il concerto dura poco più di mezz'ora e mostra la band composta da Peter Gabriel, Phil Collins, Mike Rutherford, Tony Banks e Steve Hackett durante il tour relativo all'album Foxtrot. "Questo è stato davvero un progetto grandioso", ha scritto in una nota un portavoce del sito The Genesis Museum. All'interno del concerto, che riprende la band anche nel backstage, è possibile vedere l'esecuzione in altissima definizione di storici brani tra i quali The Musical Box, tratto dall'album Nursery Cryme del 1971 e Supper's Ready dal sopracitato Foxtrot del 1972.