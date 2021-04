Dave Grohl annuncia "What Drives Us", il nuovo film dedicato ai van e ai furgoni nella storia delle rock band. Tutti i dettagli

La carriera di ogni band nella storia del rock è iniziata macinando chilometri su chilometri a bordo di un furgone o di un van e Dave Grohl ha deciso di raccontare la storia delle origini delle carriere delle grandi rockstar proprio da quei primi momenti in furgone, all'interno del nuovo docu-film What Drives Us.

Il leader dei Foo Fighters in persona, dopo le esperienze con Sonic Highways e Sound City, ha diretto l'intero film, prodotto dagli stessi componenti della band. All'interno di What Drives Us Dave Grohl ha chiesto aiuto a colleghi e amici, raggiungendoli a bordo del primo van comprato dai Foo Fighters nel 1995, per condividere le loro prime esperienze musicali e ascoltando le loro avventure della vita in tour all'interno di furgone.

Tra i grandi rocker intervistati da Dave Grohl, oltre ai Foo Fighters, hanno partecipato a What Drives Us anche Ringo Starr dei The Beatles, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Brian Johnson degli AC/DC, St.Vincent, Slash e Duff McKagan dei Guns N' Roses, Ben Harper, The Edge degli U2, Mike Watt, Ian Mackaye , Starcrawler, Radkey, Exene Cervenka, Tony Kanal, DH Peligro, Charlie Gabriel, Jennifer Finch, Dave Lombardo, Kira Roessler, Pete Stahl, Lars Ulrich dei Metallica e Steven Tyler degli Aerosmith.

Il film è stato acquisito dalla Coda Collection e sarà pubblicato negli Stati Uniti sul servizio di streaming il prossimo venerdì 30 aprile. What Drives Us sarà disponibile anche al di fuori degli USA tramite il servizio Amazon Prime Video.

"Questo film è la mia lettera d'amore dedicata a tutti quei musicisti che sono saliti su un vecchio furgone con i loro amici e si sono lasciati tutto alle spalle con la semplice ricompensa di poter suonare la loro musica", ha dichiarato Dave Grohl presentando il nuovo film, "Quello che era iniziato come un progetto per raccontare la logistica e i segreti "fai da te" su come utilizzare un piccolo van per mesi e mesi per andare in giro con tutti gli amici e gli strumenti, si è trasformato in una vera esplorazione del significato, cercando di rispondere alla domanda "Cosa ci spinge a fare tutto questo?". Secondo Dave Grohl i primi periodi della vita di una band all'interno di un furgone sono "un vero rito di passaggio per fare rock'n'roll".

Guarda il trailer nel player in alto