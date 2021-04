Jethro Tull, Aqualung ha finalmente il suo video ufficiale dopo 50 anni. Guardalo qui

Durante quest'anno i Jethro Tull celebreranno il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione del loro quarto leggendario album in studio, Aqualung del 1971.

Per l'occasione la band di Ian Anderson ha deciso di pubblicare (dopo 50 anni) il video ufficiale della title track del disco per celebrarne l'importante ricorrenza. Il nuovo video, diretto dal regista iraniano Sam Chegini, contiene molte immagini e disegni che ricalcano il significato del testo, oltre a filmati e disegni che ritraggono frontman della band inglese e rappresentazioni di alcuni senzatetto, protagonisti della canzone come cinquant'anni fa.

"L'idea per la realizzazione di questo video mi è stata data dal mio amico Jakko Jaksyzk dei King Crimson. Ho così contattato un giovane disegnatore/regista iraniano, Sam Chegini", ha raccontato Ian Anderson durante un'intervista rilasciata al magazine Rolling Stone, “ha fatto un lavoro stupendo e unico sul significato di Aqualung inserendo filmati astratti e disegni come se fosse un piccolo documentario. È senz'altro un giovane di talento con un brillante futuro nelle arti musicali".