Guns N' Roses, pubblicato il concerto registrato in Brasile nel 2016. Guardalo qui

I Guns N' Roses hanno pubblicato sul loro canale ufficiale YouTube un nuovo video della loro serie Not In This Lifetime Selects, in cui vengono confezionati e pubblicati estratti dai loro più grandi concerti dell'ultimo tour.

I video selezionati per questo nuovo episodio sono stati registrati durante il concerto della band all'Estádio Nacional Mané Garrincha di Brasilia, la capitale del Brasile, di fronte a 42.000 spettatori il 20 novembre 2016.

Le versioni precedenti della serie includevano performance estratte dai concerti di Salt Lake City del 2019, da Città del Messico e Houston del 2016 e una selezione di cinque canzoni dalla performance della band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan sul palco del Download Festival nel Regno Unito nel 2018.