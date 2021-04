Gli Offspring lanciano una nuova serie in streaming in cui insegnano "a fare delle cose": il primo episodio sul surf

Gli Offspring hanno lanciato una nuova serie di video su YouTube chiamata "How To: With The Offspring" in cui il cantante Dexter Holland e il chitarrista Noodles condividono con i loro fan tutte le loro passioni: "una grande quantità di conoscenza inutile che abbiamo accumulato nel corso degli anni".

Nel primo episodio Dexter "insegna" a cavalcare le onde come un professionista: il surf secondo gli Offspring.

Dexter Holland ha così commentato il lancio della serie: "Abbiamo accumulato un sacco di conoscenza su altrettante cose inutili nel corso degli anni che vorremmo condividere con tutti voi. Diciamo solo che in questi video vi faremo vedere come realizzare un sacco di cose che prima non sapevate minimamente come fare".

La band pubblicherà il prossimo 16 aprile il loro decimo album in studio Let The Bad Times Roll, a 9 anni di distanza dal precedente Days Go By, prodotto anche questa volta da Bob Rock.