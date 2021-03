Muse, Nandi Bushell ha realizzato la cover di Plug In Baby! I complimenti della band di Matt Bellamy

La piccola Nandi ha colpito ancora. Dopo aver realizzato le cover di Led Zeppelin, The Who, Foo Fighters, Rage Against The Machine, Queens Of The Stone Age, ed essersi fatta notare dalle più grandi rockstar mondiali, la polistrumentista inglese ha deciso di reinterpretare Plug In Baby dei Muse, dall'album Origin Of Simmetry del 2001.

Non è la prima volta che Nandi Bushell si cimenta con il materiale della band di Matt Bellamy, qualche mese fa aveva pubblicato una breve cover di Hysteria, attirando la curiosità del trio inglese. Ora la giovane musicista ha deciso di alzare la posta registrando la cover del brano in occasione dei 20 anni dalla pubblicazione dell'album, interpretando ogni parte (basso, chitarra e batteria) oltre che esordire con la traccia vocale.

Nandi, 10 anni, ha ricevuto ancora una volta i complimenti direttamente dai Muse che hanno deciso di ripubblicare la performance della giovane polistrumentista direttamente sui loro canali social.