Alanis Morissette pubblica Predator, il brano scritto per il musical di Jagged Little Pill

Alanis Morissette ha pubblicato sulle principali piattaforme di streaming online una registrazione inedita della demo di Predator, una nuova canzone originale composta per dalla rocker canadese per il musical Jagged Little Pill, portato in scena a Broadway nel 2019 e sospeso a causa della pandemia da covid-19 nel marzo 2020.

Il brano è stato pubblicato per la prima volta la scorsa settimana e vede protagonista la voce di Alanis Morissette accompagnata da un pianoforte. Lo scorso anno la cantautrice ha festeggiato i 25 anni dalla pubblicazione dell'album Jagged Little Pill con una ristampa celebrativa.

Durante il 2020 Alanis avrebbe dovuto tornare in tour per festeggiare il venticinquesimo anniversario dell'album assieme ai Garbage ma ogni data è stata cancellata o posticipata a causa della pandemia. Negli scorsi mesi però sono state pubblicate in streaming alcune tracce dal vivo registrate in concerto poco prima che il mondo venisse messo in lockdown.