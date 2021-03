I Metallica festeggiano i 35 anni di Master Of Puppets suonando dal vivo Battery. Guarda il video

I Metallica hanno festeggiato il 35esimo anniversario dell'uscita dell'album Master Of Puppets del 1986 eseguendo una potentissima versione di Battery ospiti in diretta nella trasmissione "The Late Show" presentata dall'anchorman americano Stephen Colbert.

Il disco ha avuto una tale influenza sulla cultura americana degli anni '80 da essere stato inerito all'interno del National Recording Registry della Libreria del Congresso Americano. Master Of Puppets è l'ultimo album della band di Lars Ulrich e James Hetfield ad essere stato registrato insieme al bassista Cliff Burton, morto nel 1986 nel tragico incidente nel Tour Bus.