Serj Tankian, pubblicato il video inedito di un concerto con la sua prima band (e non era il cantante)

In occasione dell'uscita del documentario di Serj Tankian Truth to Power, il frontman dei System Of A Down ha pubblicato un video in cui compare in uno dei suoi primi concerti di sempre assieme ad una band chiamata Forever Young. La cosa più bella di questa anticipazione del documentario è scoprire che il futuro leader dei System Of A Down non era il cantante bensì il tastierista.

Serj Tankian all'interno del video descrive così la sua esperienza con quella band: "Il primo gruppo in cui ho suonato si chiamava Forever Young, ho iniziato con loro suonando le tastiere. L'unico spettacolo che abbiamo fatto è stato all'Armenian Cultural Center di Hollywood. È stato un inizio interessante perché facevamo canzoni in inglese e armeno, quella era davvero la nostra vita di giovani armeno-americani cresciuti a Los Angeles. Facevamo parte simultaneamente di entrambe le culture".

Come annunciato il mese scorso il film, che sarà pubblicato il prossimo 19 febbraio, racconterà la rivoluzione armena del 2018 dal punto di vista del frontman.

"Con l'aiuto di Oscilloscope e Live Nation, la musica e il messaggio del nostro film ora possono arrivare a toccare i cuori e le menti del pubblico di tutto il mondo, ispirando tutti noi a parlare e portare la verità al potere", ha detto in una dichiarazione il regista del film Garin Hovannisian.

Da quello che si può vedere all'interno del trailer, il film conterrà anche della interviste a Tom Morello dei Rage Against The Machine e al produttore Rick Rubin.

Serj Tankian aveva già raccontato delle fasi di realizzazione del documentario già nel 2018 in un'intervista al magazine Rolling Stone: "Invece che concentrarmi su di me come singolo artista, come posso veicolare un messaggio? La musica può cambiare il mondo?" Il regista Garin Hovannisian ha già lavorato ad alcuni progetti riguardanti la rivoluzione armena, tra cui il documentario del 2018 I Am Not Alone, che è stato prodotto e interpretato dallo stesso leader dei System Of A Down.