I Metallica hanno suonato Enter Sandman in diretta al Late Show in occasione del Super Bowl. Guarda il video

I Metallica si sono esibiti in diretta al Late Show, condotto sa Stephen Colbert, in occasione della puntata speciale dedicata al LV Super Bowl. La band di James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo ha suonato una potente versione di Enter Sandman del 1991 (quest'anno ricorre ilo trentesimo anniversario dalla pubblicazione dell'album Metallica) dal loro studio di San Francisco, circondati da cimeli, memorabilia e amplificatori risalenti ad alcuni tour della loro carriera.

Come si legge nella descrizione del video pubblicato dalla band, i fan sono invitati a trovare tutti i riferimenti ai loro live:

"Questa performance mostra gli amplificatori e i case provenienti da diversi tour e performance speciali dei Metallica. Vediamo se riuscite a trovarli tutti:

Metallica Night at AT&T Stadium, San Francisco, CA May 2, 2015

Metallica Night at Oracle Park, San Francisco, CA April 26, 2019

NBA Finals Game 3 at Oracle Arena, Oakland, CA June 5, 2019

Metallica 30th Anniversary Celebration, San Francisco, CA, Dec 5, 7 and 9, 2011

Mariano Rivera Day, Yankee Stadium, New York, NY September 22, 2013

("Enter Sandman") X-Games, Texas Speedway, Austin, TX, June 6, 2015

"Racing Stripe M" from the St. Anger Tour, 2003-2004

"Vulturus" from the Death Magnetic Tour, 2008-2010

The American Music Awards, November 16, 2003

Los Premios MTV Latin America, October 16, 2008

"DeHaan" surprise set at Orion Music + More Festival, Belle Isle, Detroit, MI, June 8, 2013

The WorldWired Tour 2017-2019 e "Now That We're Dead" music video"