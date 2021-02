Metallica, dei carpentieri canadesi hanno fatto "danzare" degli escavatori sulle note di Nothing Else Matters. Guarda il video

Un'azienda edile canadese ha pubblicato un filmato davvero incredibile, mettendo in scena un "balletto" le cui protagoniste non sono delle ballerine ma degli escavatori! Ci troviamo in Quebec e la colonna sonora scelta è una versione orchestrale di Nothing Else Matters dei Metallica.

Il filmato, pubblicato dalla società edile Bertrand Ostiguy Inc, è stato girato dal quattordicenne Julien Ares, nipote del titolare dell'azienda: "Mio zio ha avuto questa idea molto tempo fa. L'idea è nata durante una riunione su Zoom verso Natale. All'inizio ci abbiamo riso ma alla fine ci abbiamo pensato per tutta la notte. All'inizio volevo fare qualcosa che fosse lento perché gli escavatori sono davvero grandi e non possono fare movimenti molto veloci. Volevo una canzone che fosse lenta".

E i Metallica? Sembra che il brano della band di James Hetfield e Lars Ulrich sia stato suggerito al ragazzo dallo zio. Ottimo gusto!