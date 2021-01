Deep Purple, la ragazzina giapponese di 11 anni che suona perfettamente Speed King alla batteria. Guarda il video

Si chiama Yoyoka Soma, ha 11 anni e vene dal Giappone, ed è sicuramente una delle più talentuose piccole musiciste del paese del sol levante

Ha iniziato a suonare la batteria all'età di due anni, ha fatto la sua prima apparizione dal vivo a quattro anni, ha formato la sua prima band, iKaneaiyoyoka, all'età di cinque anni e ha pubblicato il suo primo CD all'età di 6 anni, mentre era all'asilo.

Una vera bambina prodigio che negli anni è riuscita a esibirsi alla TV di stato giapponese e negli Stati Uniti, partecipando a importanti festival e manifestazioni musicali. Negli anni ha ricevuto complimenti e apprezzamenti anche da leggende della musica rock come Dave Grohl, Chad Smith, Robert Plant e Ian Paice, sia per la precisione tecnica che per l'energia mostrata nelle sue reinterpretazioni dei grandi classici che puntualmente pubblica sul suo canale youtube.

Per la sua ultima esibizione ha scelto uno dei brani più veloci (anche se forse meno conosciuti) dei Deep Purple, Speed King dall'album Deep Purple In Rock del 1970.