My Chemical Romance, Nandi Bushell ha realizzato la drum cover di Welcome To The Black Parade. Guarda il video

Dopo aver messo mano a grandi brani di artisti più o meno classici come Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Led Zeppelin, Rage Against The Machine, Slipknot e Muse la giovane polistrumentista inglese cambia genere e per la prima volta reinterpreta un brano dei My Chemical Romance.

Si tratta di Welcome To The Black Parade, brano del 2006 tratto dal terzo album in studio della band del New Jersey The Black Parade.

Con questa cover, suonata perfettamente non solo cerca di dare il giusto suono al brano ma riesce anche a reinterpretare il look caratteristico della band di Gerard Way con la classica giacchetta che in quel particolare periodo di primi anni 2000 era una specie di marchio di fabbrica per la formazione americana.

La piccola polistrumentista britannica ha così commentato il nuovo video caricato sul suo canale youtube: "Mi piace poter scaricare tutte le mie energie dopo una settimana stressante di didattica a casa ed esami online. Mio papà ha detto che sto iniziando ad attraversare una fase #emo da quando ho scoperto i My Chemical Romance questa settimana!"

