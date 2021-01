I Weezer hanno pubblicato il primo singolo dall'album OK Human. Ascolta qui All My Favorite Songs

Come promesso pochi giorni fa i Weezer hanno pubblicato il loro nuovo singolo All My Favorite Songs, la prima traccia estratta dall'album annunciato a sorpresa OK Human, in uscita il 29 gennaio. Il seguente disco (annunciato all'inizio del 2020) Van Weezer vedrà ugualmente la luce il prossimo 7 maggio.

Il videoclip di All My Favorite Songs è stato diretto dal regista Colin Read, e si pone come obiettivo quello di criticare la quantità di tempo che ormai ognuno di noi trascorre guardando lo smartphone e condividendo esperienze sui social media.

Il nuovo album di inediti dei Weezer, contrariamente ad ogni previsione, sarà sostanzialmente basato sull'utilizzo del pianoforte con alcuni arrangiamenti orchestrali, come dichiarato dal frontman Rivers Cuomo al magazine Entertainment Weekly.

Se Van Weezer sarà dedicato al grande Eddie Van Halen, anche se la pubblicazione originaria del lavoro era prevista ben prima della scomparsa del leggendario chitarrista, Ok Human un chiaro rimando (almeno nel titolo) all'album dei Radiohead Ok Computer.

Il post scritto dalla band in occasione dell'annuncio dell'uscita del nuovo lavoro di inediti:

"Più veloci di una chiamata internet. OK Human, il nuovo album, sarà pubblicato il 29 gennaio (la copertina è di @mattiasink). Il singolo "All My Favorite Songs" uscirà giovedì 21 gennaio. Una quantità limitata di vinili sarà disponibile su weezerwebstore.com Questo sarà l'unico posto da cui ordinare il vinile prima che arrivi nei negozi.

p.s. Van Weezer uscirà come da programma il 7 maggio"

La tracklist di Ok Human, il nuovo album di inediti dei Weezer:

01. ‘All My Favorite Songs’

02. ‘Aloo Gobi’

03. ‘Grapes Of Wrath’

04. ‘Numbers’

05. ‘Playing My Piano’

06. ‘Mirror Image’

07. ‘Screens’

08. ‘Bird With A Broken Wing’

09. ‘Dead Roses’

10. ‘Everything Happens For A Reason’

11. ‘Here Comes The Rain’

12. ‘La Brea Tar Pits’