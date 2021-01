Il bambino che adora ballare ascoltando Fear Inoculum dei Tool. Guarda il video!

Buone notizie per tutti gli aspiranti metallari emergenti nel campo musicale, sembra che i potenziali fan possano essere conquistati fin dalla più tenera età! Dopo aver già visto negli anni passati alcuni video in rete di bambini completamente ipnotizzati dalla musica rock (memorabili i casi in cui le band coinvolte erano Led Zeppelin e Slipknot), oggi sembra che i genitori abbiano deciso di alzare l'asticella facendo conoscere ai loro giovani futuri rocker in famiglia la musica dei Tool.

Il video, condiviso in rete da un papà nelle scorse settimane, mostra un bambino davvero piccolo completamente ipnotizzato dalla musica della band di Maynard James Keenan riprodotta sulla televisione in salotto. Il brano scelto è Invincible, tratto dall'ultimo album Fear Inoculum: energia da vendere, accenni di headbanging e un pigiamino di Batman completano il look del giovanissimo piccolo rocker completamente ipnotizzato dalla musica dei Tool.