I Foo Fighters hanno suonato Waiting On A War e No Son Of Mine in diretta da Jimmy Kimmel. Guarda l'esibizione

I Foo Fighters nella serata di ieri 14 gennaio sono stati ospiti del programma Jimmy Kimmel Live.

La band di Dave Grohl, in occasione del compleanno del loro frontman, ha pubblicato il nuovo singolo Waiting On A War, una bellissima power ballad in pieno stile Foo Fighters con un testo davvero toccante e ricco di significato. Per spiegare meglio il senso del brano Dave Grohl ha pubblicato assieme alla canzone una lettera. LEGGILA QUI

Per presentare i due nuovi brani Waiting On A War e No Son Of Mine, estratti dal nuovo album di inediti Medicine At Midnight in uscita il prossimo 5 febbraio, i Foo Fighters hanno scelto di eseguirli dal vivo ospiti nella trasmissione del presentatore americano Jimmy Kimmel.

Guarda qui Waiting On A War

Guarda qui No Son Of Mine