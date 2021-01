Foo Fighters, pubblicato il nuovo inedito "Waiting On A War". Ascoltalo qui e leggi la toccante lettera di Dave Grohl

Nel giorno del cinquantaduesimo compleanno di Dave Grohl i Foo Fighters hanno pubblicato Waiting On A War, il terzo inedito estratto da Medicine At Midnight, il decimo album della band in uscita il prossimo 5 febbraio.

Il brano, una ballata acustica in crescendo nel classico stile dei Foo Fighters, racconta la storia di uno dei pensieri ricorrenti di Dave da quando era ragazzino, durante la sua adolescenza a Washington. Assieme alla canzone il leader della band ha voluto pubblicare anche una lettera:

"Da bambino, cresciuto nei sobborghi di Washington DC, ho sempre avuto paura della guerra.

Ho avuto gli incubi di vedere i missili nel cielo e i soldati nel mio giardino, molto probabilmente causati dalla tensione politica dei primi anni '80 e dalla vicinanza della mia casa al Campidoglio. La mia giovinezza è stata vissuta sotto la nuvola oscura di un futuro senza speranza.

Lo scorso autunno, mentre accompagnavo mia figlia di 11 anni a scuola, si è girata verso di me e mi ha chiesto: "Papà, ci sarà una guerra?" Mi si è stretto il cuore in mezzo al petto mentre guardavo nei suoi occhi innocenti, perché mi sono reso conto che ora vive esattamente sotto quella stessa nuvola oscura di un futuro senza speranza che ho provato io 40 anni fa.

Quel giorno scrissi "Waiting On a War".

Ogni giorno aspettiamo che il cielo ci cada addosso. Esiste qualcosa in più? Esiste qualcosa in più che rimanere ad aspettare una guerra? Perché ho bisogno di più. Noi tutti ne abbiamo bisogno.

Questa canzone è stata scritta per mia figlia, Harper, che merita un futuro, proprio come ogni bambino."

Ascolta qui Waiting On A War dei Foo Fighters: