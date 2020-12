Tommy Lee dei Mötley Crüe e i Five Finger Death Punch nel trailer del nuovo film horror The Retaliators. Guarda il video

È stato pubblicato il trailer di un nuovo film horror dal titolo The Retaliators, prodotto da Better Noise Films, un'estensione dell'etichetta discografica Better Noise Music. Il film sarà pieno di cammei, apparizioni e ruoli da parte di grandi rockstar tra cui Tommy Lee dei Mötley Crüe, alcuni membri dei Five Finger Death Punch e dei Papa Roach.

Il film The Retaliators avrà nel cast anche molti attori di livello internazionale come Michael Lombardi (Rescue Me) Marc Menchaca (Ozark) e Joseph Gatt (Game of Thrones) per i ruoli di Bishop, Jed e Ram Kady.

Il film racconterà la storia di un padre (Bishop) che vuole a tutti i costi farsi giustizia dopo la scomparsa della figlia, mostrando nei trailer pubblicati finora anche molta azione, per la maggior parte delle scene portata sullo schermo da Ivan Moody, Zoltan Bathory e Chris Kael dei Five Finger Death Punch e da Jacoby Shaddix dei Papa Roach.

Anche Tommy Lee dei Mötley Crüe ha partecipato alla realizzazione della pellicola e per ora l'unica immagine che abbiamo di lui è quella nel ruolo di un DJ all'interno di uno strip club (ruolo azzeccatissimo).

“Quando ho sentito parlare di questo film l'anno scorso, ho parlato con il team creativo e ho percepito subito l'opportunità di poter vedere se potevo avere le carte in regola per espandermi come artista" ha dichiarato Jacoby Shaddix, "non potevo immaginare quanto mi sarebbe piaciuta questa esperienza e non vedo l'ora di poter fare un altro film in futuro". All'interno della pellicola il leader dei Papa Roach, al debutto in veste di attore, interpreterà il ruolo di Brady Quinn.

Michael Lombardi, che è anche il co-produttore della pellicola, ha commentato così la performance davanti alla macchina da presa di Shaddix: "Non ero sicuro di cosa aspettarmi. Ho pensato che potesse essere bravo perché è un grande narratore con le sue canzoni, ma sono rimasto davvero sbalordito dalla sua interpretazione di attore. Ho trovato Jacoby incredibilmente concentrato e impegnato! Non ha mai avuto paura. Ad esempio, io e lui abbiamo girato una scena insieme in cui il suo personaggio deve schiaffeggiarmi, tirarmi i capelli e leccarmi la faccia. Fortunatamente per me abbiamo avuto bisogno solo di due riprese, perché lui ci ha provato al 100%".

La colonna sonora del film vedrà la partecipazione, oltre che di Papa Roach e Faive Finger Death Punch, anche dei Bad Wolves.