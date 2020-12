The Beatles, il regista Peter Jackson ha pubblicato un'anticipazione del docufilm "Get Back". Guardalo qui

Il grande regista Peter Jackson ha pubblicato una nuova anteprima del suo nuovo e attesissimo documentario sui Fab Four, The Beatles: Get Back.

Il regista del Signore degli Anelli sta supervisionando il nuovo film, la cui data di uscita è stata spostata dal 2020 al 27 agosto 2021 a causa della pandemia di coronavirus, e la sua missione è quella di "riportare il pubblico indietro nel tempo a quelle sessioni registrazione dei Beatles, un momento cruciale per la storia della musica”.

Il video viene introdotto da Peter Jackson stesso spiegando le fasi di lavorazione che in questi giorni sta affrontando assieme al suo team in Nuova Zelanda, con il montaggio del documentario e delle circa 56 ore di filmati inediti che saranno utilizzati per il film. Jackson ha inoltre dichiarato di essere circa a metà del processo di montaggio e che ha deciso assieme al suo team di pubblicare questa anteprima per mostrare "l'atmosfera e l'energia" del loro lungometraggio.

Step inside Peter Jackson’s edit bay to get an exclusive first look at some never-before-seen footage from his documentary feature, The Beatles: Get Back. See the film when it comes to theatres August 2021 #TheBeatlesGetBack

