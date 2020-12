U2, Bono e The Edge tornano sul palco suonando Christmas (Baby Please Come Home). Guarda il video

Bono e The Edge degli U2 sono tornati sul palco a suonare insieme in occasione della loro ultima partecipazione alla trasmissione Irish Late Late Show. Per l'occasione hanno voluto reinterpretare Christmas (Baby Please Come Home).

Bono e The Edge hanno voluto suonare il brano assieme ad altri musicisti, tra i quali Glen Hansard, rivisitando inoltre il loro brano Walk On del 2000.

Ogni anno Glen Hansard organizza uno speciale concerto per le vie di Dublino per raccogliere fondi da destinare alle associazioni di beneficenza per i senzatetto, ma quest'anno a causa della pandemia l'annuale concerto a Grafton Street della vigilia di Natale è stato rimandato, o meglio, è stato ripensato per una speciale versione in streaming. A causa della pandemia di coronavirus in corso, tuttavia, l'evento di quest'anno è stato condiviso online.

Christmas (Baby Please Come Home) venne originariamente cantata da Darlene Love e pubblicata nella compilation del 1963 "A Christmas Gift for You" di Phil Spector. Gli U2 pubblicarono la loro versione del brano nel 1987 all'interno della raccolta "A Very Special Christmas".