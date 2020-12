Foo Fighters, Dave Grohl pubblica la cover di Rock & Roll dei Velvet Underground di Lou Reed. Ascoltala qui

Come ultimo episodio delle Hanukkah Sessions, inaugurate in concomitanza dell'inizio della festività ebraica, Dave Grohl e Greg Krustin hanno pubblicato la loro versione di Rock & Roll dei Velvet Underground del grande Lou Reed.

Le Hanukkah Sessions hanno visto la collaborazione tra il leader dei Foo Fighters e il produttore in un progetto unico dedicato ai festeggiamenti della festività ebraica di Chanukkah (o Hanukkah), iniziata lo scorso 10 dicembre, e che ogni sera ha avuto come protagonista una canzone di un grande artista di origine ebraica. L'ultimo episodio è dedicato ai Velvet Underground.

Rock & Roll è stata pubblicata originariamente all'interno del disco del 1970 dei Velvet Underground Loaded. Descrivendo il brano Dave Grohl l'ha definito come "una canzone che parla di musica speranza", sottolineando quanto siano stati il potere della musica e la speranza a fargli superare questo difficilissimo 2020.

"Questo progetto, che inizialmente è iniziato come un'idea sciocca, è cresciuto così tanto fino a rappresentare qualcosa di molto più importante per me. Mi ha mostrato che il semplice gesto di diffondere gioia e felicità in questo modo è molto importante [...] non importa quante candele rimangono accese sulla menorah".