Led Zeppelin, annunciati i flipper ufficiali celebrativi della band! Guarda il video con tutti i modelli

I Led Zeppelin sono l'ultima band che è stata scelta per essere celebrata con i flipper ufficiali dedicati alla loro incredibile carriera. L'azienda Stern Pinball ha annunciato la nuova linea di flipper interamente dedicata alla band di Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones che va ad aggiungersi all'incredibile elenco di grandi rockband che in passato sono state celebrate dall'azienda come i Guns N' Roses, i KISS, gli AC/DC e gli Aerosmith solo per citarne alcuni.

I flipper non sono solamente decorati esteriormente con le immagini della band ma offrono un esperienza che racconta la carriera completa dei Led Zeppelin: dalla mascotte della Swan Song Icarus al dirigibile Hindenburg oltre ad una selezione di brani che attinge da quasi ogni album della loro discografia come Good Times Bad Times, Whole Lotta Love, The Song Remains the Same, Rock and Roll, Trampled Under Foot, Ramble On, Kashmir, Immigrant Song, Black Dog e Communication Breakdown.

"Non c'è niente di più stimolante e divertente che mettere insieme i flipper con la musica", ha detto il presidente e CEO di Stern Gary Stern durante la conferenza stampa per il lancio del gioco. “Collaborando con i Led Zeppelin, abbiamo creato un'esperienza di flipper unica nel suo genere. Il nostro obiettivo, il nostro sogno, era creare un flipper con questa leggendaria rock band".

I flipper dei Led Zeppelin sono disponibili sono disponibili in tre varianti di modello. Le versioni Pro, Premium e Limited Edition (500 esemplari) sono vendute rispettivamente a 6199, 7799 e 9199 dollari. Tutti i modelli sono dotati di tre set di bersagli, tre rampe in acciaio personalizzate, oltre a 96 luci LED RGB che consentono il controllo completo dello spettro dei colori che faranno sembrare ogni partita come un concerto, sincronizzandosi tra di loro e rispondendo dinamicamente alle canzoni in riproduzione.