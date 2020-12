Foo Fighters, Dave Grohl ha registrato una cover di Bob Dylan. Ascolta qui la sua versione di Rainy Day Women #12 & 35

In occasione della festività ebraica di Chanukkah (o Hanukkah) iniziata il 10 dicembre e che terminerà venerdì 18, Dave Grohl e il suo produttore Greg Kurstin hanno voluto reinterpretare anche un classico del grande Bob Dylan, Rainy Day Women #12 & 35.

Dopo aver pubblicato nei giorni scorsi anche la cover di Sabotage dei Beastie Boys, il leader dei Foo Fighters ha scelto il cantautore Premio Nobel tra gli artisti di origine ebraica selezionati per celebrare la festività assieme ai suoi fan in streaming.

Dave Grohl e il suo produttore Greg Kurstin per questo episodio delle loro Hannukah Sessions hanno voluto mettere mano sul brano del 1966 che segnava l'apertura dello storico album di Dylan Blonde On Blonde.

So now everybody must get stoned (not in the Law of Moses sense) as we put some blood on this track: Rainy Day Women 12&35 by the immortal @bobdylan!#hanukkahsessions #happyhanukkah pic.twitter.com/k6VtrThTCv