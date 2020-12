Bruce Springsteen ha suonato in diretta dal vivo con la E Street Band per la prima volta dopo quattro anni! Guarda il video

Bruce Springsteen e la E Street Band hanno suonato per la prima volta insieme dal vivo dopo quattro anni durante l'ultima puntata del Saturday Night Live. Il Boss, assieme alla sua storica band, ha suonato un paio di canzoni estratte da Letter to You, il suo ultimo album.

Springsteen e la E Street Band (con l'inseparabile moglie Patti Scialfa) ha aperto l'esibizione con una potentissima versione del singolo Ghosts. All'inizio della scorsa settimana il Boss, ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, si era detto entusiasta di tornare a suonare su un palco con i suoi "ragazzi" di fronte al pubblico del Saturday Night Live in un anno in cui la musica live è stata quasi del tutto inesistente a causa del coronavirus.

Sebbene non si trattasse di uno stadio pieno di fan in festa o un teatro di Broadway tutto esaurito, Springsteen e la E Street Band hanno portato su quel palco la stessa energia, come se si trovassero davanti a migliaia di spettatori.

Oltra a Ghosts il Boss ha eseguito anche I'll See You In My Dreams.