The Cure, Robert Smith ha suonato tre brani in streaming per beneficenza dal suo studio di casa. Guarda i video

Robert Smith dei The Cure ha eseguito dal vivo alcuni brani tratti dall'album The Seventeen Seconds del 1980 in occasione di un evento benefico trasmesso in streaming. Il leader della band britannica, direttamente dal suo studio casalingo, ha suonato In Your House, M e Play for Today in occasione dell'evento benefico Nine Lessons and Carols for Curious People organizzato da Robin Ince.

Le canzoni, che segnano una vera e propria celebrazione per il quarantesimo anniversario dall'uscita dell'album, sono state trasmesse in diretta lo scorso sabato 12 dicembre. Durante il set Smith, senza scarpe e senza la sua band, ha eseguito le canzoni da solo, accompagnato solamente dalla sua chitarra e da una drum machine.

Durante l'evento benefico trasmesso via internet gli spettatori hanno avuto la possibilità di effettuare alcune donazioni a Nine Lessons, i cui proventi sono poi stati distribuiti a quattro diverse associazioni no-profit: Turn2Us, Doctors Without Borders, Mind e Kings Place Music Foundation.