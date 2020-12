Foo Fighters, Dave Grohl pubblica la sua versione di Sabotage dei Beastie Boys. Guarda il video

In occasione della festività ebraica di Chanukkah (o Hanukkah) iniziata il 10 dicembre e che terminerà venerdì 18, Dave Grohl e il suo produttore Greg Kurstin hanno pubblicato la cover di Sabotage dei Beastie Boys!

La canzone è la prima di una serie di altre otto cover di artisti di origine ebraica che il duo intende pubblicare ogni sera di questa particolare festività. Il video di Sabotage mostra Grohl alla batteria e alla voce e Greg Kurstin alle tastiere.

Il duo ha così spiegato la scelta di realizzare la cover dei Beastie Boys: "Essendo gli unici nella Rock and Roll Hall of Fame con un testo che parla del kugel (un piatto tipico ebraico), abbiamo pensato che sarebbe stato uno shanda (che vuol dire "disgrazia") non iniziare questa festa con i migliori di New York (e di Abraham)... conosciuti da alcuni come Shadrach, Meshach e Abedenego, conosciuti da altri come Ad-Rock, Mike D e MCA... conosciuti dai loro Imas e Abbas (in ebraico "mamma e papà") nei panni di Adam Horovitz, Mike Diamond e Adam Yauch... i Beastie Boys!"

As the only Rock and Roll Hall Of Famers with a lyric about kugel, we thought it would be a shanda to not kick off this party with New York’s (and Abraham’s) finest…known by some as Shadrach, Meshach, and Abedenego known by their Imas & Abbas as @beastieboys!#HanukkahSessions pic.twitter.com/QbDSWNhXaO — Foo Fighters (@foofighters) December 11, 2020

Greg Kurstin ha prodotto Dave Grohl nel nuovo disco dei Foo Fighters, Medicine at Midnight, che uscirà il prossimo 5 febbraio 2021, così come il lavoro del 2017 Concrete and Gold. Krustin ha anche prodotto anche la maggior parte dell'album del 2018 di Paul McCartney Egypt Station e i primi due album solisti di Liam Gallagher.