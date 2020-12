Quella volta in cui Mick Jagger indossò la maglia di Paolo Rossi pronosticando la vittoria dell'Italia

L'11 luglio 1982 è una di quelle date che gli italiani non potranno mai scordare: la Nazionale di Calcio, guidata da Enzo Bearzot, vinse la terza Coppa del Mondo nella sua storia battendo la Germania Ovest per 3 a 1 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

La cavalcata mondiale, oltre al genio dell'allenatore, aveva un solo nome per tutti i tifosi dello stivale: Paolo Rossi. Colui che fu il capocannoniere della competizione, colui che fece schiantare il Brasile e che affossò la nazionale Argentina di Maradona.

Quell'attaccante riuscì a far sognare un paese intero per un mese, regalando gioie ed emozioni da tramandare a figli e nipoti.

Ma dietro quel successo mondiale c'è anche lo zampino del rock, e in particolare della band che più d'ogni altra ne è sempre stata il sinonimo: i Rolling Stones. Quell'11 luglio 1982, di pomeriggio, la band di Mick Jagger e Keith Richards si esibì allo stadio di Torino dopo 12 anni di assenza dai palchi italiani. Un grande ritorno per la band che risultò anche particolarmente fortunato per la formazione azzurra.

Mick Jagger quel giorno decise di esibirsi con la maglia della nazionale numero 20, quella di Paolo Rossi, pronosticando la vittoria azzurra e azzeccando il risultato finale!

Il resoconto di quel concerto pomeridiano (terminato rigorosamente prima delle 19 per permettere al pubblico festante di raggiungere il televisore più vicino e godersi la finale mondiale di Spagna '82)